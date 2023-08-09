Названо число загубивших отдых за лето жителей РФ

По данным страховой компании «Ренессанс страхование», свыше трети россиян не смогли полноценно отдохнуть во время летнего отпуска. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что причинами в большинстве случаев стали переживания по поводу работы, плохая погода и проведение времени вместе с родственниками.

Отмечается, что также многие считают причиной неудавшегося отпуска малое число отпускных дней и невозможность расслабиться.

Добавляется, что популярными причинами испорченного отдыха стали боязнь за собственную безопасность и языковой барьер.