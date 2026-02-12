Названо условие, когда ремонтировать старую машину уже невыгодно

Российские водители все чаще отказываются от покупки новых машин и вкладывают деньги в ремонт старых. Высокие цены в автосалонах и снижение доступности кредитов заставляют автомобилистов продлевать жизнь своим железным коням, рассказали эксперты компании Brannor в интервью Quto.

Однако эксперты предупреждают: бесконечное восстановление транспортного средства может оказаться финансово неоправданным.

Специалисты советуют начинать с полноценной диагностики: вкладываться в ремонт имеет смысл, если пробег автомобиля не превышает 200–250 тыс. км. При этом стоимость восстановительных работ не должна составлять более 30-40% от рыночной цены машины.

Если затраты переваливают за этот порог, экономически выгоднее продать старую модель и приобрести новую, отмечают специалисты.

В 2026 году ситуация усугубится из-за того, что запчасти и услуги автосервисов подорожают еще на 10–15%. Это заставляет водителей тщательнее выбирать комплектующие и чаще обращать внимание на китайскую продукцию. Однако и здесь не все так однозначно.

