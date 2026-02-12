Россиянам напомнили, как действовать при некачественном ремонте авто

Фото: [ О кузовном ремонте рассказали на фестивале рабочих профессий в автомобилестроении «ВОЛИН ФЕСТ 2025»/Медиасток.рф ]

Автовладельцы вправе требовать снижения стоимости работ, повторного ремонта или компенсации расходов при выявлении недостатков в автосервисе, а также при нарушении сроков выполнения услуг, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В случае некачественного ремонта или обслуживания автомобиля потребитель должен незамедлительно уведомить исполнителя о выявленных дефектах. Замечания фиксируются в документе о приемке работ, уточнили в ведомстве.

Если недостатки обнаружены уже после получения машины, включая скрытые дефекты, владелец также обязан сообщить об этом сервису. В такой ситуации клиент по своему выбору может потребовать бесплатного устранения проблем, повторного выполнения работ, снижения цены либо возмещения расходов, если исправление было произведено самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

Перед передачей автомобиля клиенту исполнитель обязан обеспечить проверку качества и полноты выполненных работ. Автовладелец, в свою очередь, должен осмотреть машину совместно с представителем сервиса, убедиться в ее комплектности и техническом состоянии.

При нарушении сроков ремонта потребитель вправе назначить новый срок исполнения, обратиться к другим специалистам с последующим взысканием расходов, потребовать уменьшения стоимости услуг либо отказаться от договора.

Если работы выполняются в присутствии клиента — например, мойка или диагностика, — договор может подтверждаться квитанцией или кассовым чеком. В случае передачи автомобиля в сервис составляется приемосдаточный акт с указанием комплектности, видимых повреждений и перечня предоставленных запчастей.

Дополнительные услуги должны оформляться отдельным соглашением. При отказе исполнителя урегулировать спор автовладелец может направить претензию, а при отсутствии ответа — обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора.

Ранее экономист объяснила, как облигации могут помочь платить ипотеку и ЖКХ.