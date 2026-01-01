Названы новые симптомы гонконгского гриппа и неожиданный продукт-помощник

Гонконгский грипп (штамм A/H3N2) подтвердил статус главного вирусного доминанты этого эпидсезона, составляя, по данным эпидемиологов, около 80% всех случаев гриппа в России. Как сообщает Primpress, у этой новой заразы есть ряд симптомов, которые отличаются от типичной простуды и ОРВИ.

Гонконгский грипп, как правило, характеризуется агрессивным, внезапным и резким скачком температуры. Однако это далеко не единственное, по чему начали распознавать A/H3N2:

Внезапное и острое начало: болезнь развивается стремительно, без долгого периода «легкого недомогания».

Экстремальная температура: резкий скачок до 39–39,5°C, который сохраняется в течение 3–4 дней и плохо поддается обычным жаропонижающим.

Сильная интоксикация: выраженная слабость, буквально «сбивающая с ног».

Специфическая боль в глазах: болезненные ощущения в глазных яблоках, которые усиливаются при вращении глазами или взгляде в стороны.

Интенсивная головная боль: давящая боль, локализованная преимущественно в районе лба и висков.

Мышечный и суставной синдром: сильная ломота во всем теле.

Помимо базовых «простудных» симптомов, есть крайне тревожные признаки, говорящие о необходимости немедленно вызвать врача. Если к вышеуказанным симптомам добавляются следующие состояния, риск осложнений (пневмонии или миокардита) возрастает:

Дыхательная недостаточность: одышка или ощущение, что не хватает воздуха.

Спутанность сознания: сильная вялость, дезориентация.

Стойкая лихорадка: температура выше 38,5°C держится более трех суток.

Некупируемая боль: мучительная головная боль, которую не снимают анальгетики.

Кожные проявления: появление любой сыпи на фоне высокой температуры.

В Роспотребнадзоре, однако, успокаивают: штамм хорошо изучен, текущая вакцина эффективна против него, а большинство случаев протекает в легкой форме без необходимости госпитализации.

Ключевая стратегия в этой ситуации — не паника, а осознанная поддержка иммунитета. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава России сформировали список продуктов-защитников, которые должны стать основой зимнего рациона для создания естественного барьера против вирусов. Первыми в списке значатся сезонные ягоды: брусника, клюква, облепиха и шиповник, являющиеся мощными природными источниками витаминов и антиоксидантов. На втором месте — локальные овощи: морковь, тыква и капуста, выращенные с минимальным количеством пестицидов, которые обеспечат организм клетчаткой и необходимыми микроэлементами.

Традиционные «народные» антивирусные средства — лук и чеснок — получили официальное подтверждение своей эффективности благодаря доказанной противовоспалительной активности. Незаменимым зимним источником витамина С остается квашеная капуста, полученная методом натурального брожения. Для поддержки организма также рекомендованы натуральный мед (употребляемый без термообработки), орехи (30-50 г грецких, миндаля или фундука в день) и специи — имбирь, куркума и хрен.

Неожиданным, но важным пунктом в официальных рекомендациях стало сало. Минздрав поясняет, что умеренное потребление 20-30 граммов в день поставляет в организм витамины A, E, D, цинк, обладает антиоксидантным эффектом и помогает регулировать уровень холестерина.

Главный вывод экспертов: не существует одного «волшебного» продукта, но сбалансированный рацион, богатый перечисленными компонентами, формирует фундамент для эффективной работы иммунной системы, что является лучшей профилактикой и залогом более легкого течения болезни в случае заражения. Однако питание не панацея: за полным лечением важно обращаться к врачам.

