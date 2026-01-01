От тошноты до разрыва пищевода: россиян предостерегли от поедания прошлогодних салатов

Новогоднее застолье может обернуться не только тяжестью в желудке, но и серьезными заболеваниями, требующими срочной медицинской помощи. Гастроэнтеролог Екатерина Титова предупреждает, что сочетание обильной жирной пищи и алкоголя, особенно шампанского, создает опасную нагрузку на пищеварительную систему. Предостережение специалиста публикует «Газета.ру» .

Одна из самых грозных, хотя и редких, угроз — синдром Мэллори-Вейса (надрывы слизистой) или даже разрыв пищевода. Как пояснила гастроэнтеролог Екатерина Титова, механизм травмы запускает сильная многократная рвота после переедания и употребления газированных напитков: резко возрастающее внутрипищеводное давление на фоне спазмов может привести к повреждениям. Тревожный симптом, требующий немедленного вызова скорой, — появление крови в рвотных массах.

Помимо экстренных состояний, праздничный рацион провоцирует обострение хронических болезней. По словам профессора Оксаны Зольниковой, чаще всего дают о себе знать холецистит и панкреатит. Приступ острого холецистита (воспаление желчного пузыря) проявляется резкой болью в правом подреберье, отдающей в лопатку, с тошнотой и температурой. Острый панкреатит, который могут спровоцировать крепкий алкоголь и обилие жирного, начинается с опоясывающей боли в верхней части живота, неукротимой рвоты и диареи. Это состояние требует неотложной хирургической помощи.

Для облегчения состояния до приезда врачей при холецистите рекомендуется покой, холод на область правого подреберья и отказ от еды; при подозрении на панкреатит — продолжать принимать жидкую пищу (бульоны, пюре) для поддержания сил, а не практиковать полный голод.

Еще одна распространенная проблема — пищевые отравления, пик которых приходится на новогодние праздники. Как отметил гастроэнтеролог Сергей Лопатин, главные «провокаторы» — скоропортящиеся салаты с майонезом, холодец, десерты с кремом и рыба, которые слишком долго стояли на столе при комнатной температуре.

«Содержащимся в салатах патогенам достаточно нескольких часов при комнатной температуре, чтобы начать выделять токсины», — пояснил опрошенный эксперт.

Первые симптомы — тошнота, рвота, диарея, боль в животе — могут проявиться уже через 30-120 минут. При лёгком отравлении помогает прием энтеросорбентов, обильное питье небольшими глотками (вода, растворы для регидратации) и диета. Однако если симптомы возникают у ребенка, пожилого человека или сопровождаются высокой температурой, сильной болью и кровью в стуле — обращение к врачу обязательно.

Отдельная группа риска — алкогольные отравления, в том числе суррогатами. Нарколог Дмитрий Вашкин обращает внимание, что опасность могут представлять напитки кустарного производства («домашнее» вино, самогон), которые могут содержать метанол и другие яды. Признаки тяжелого отравления, в отличие от обычного опьянения, — заторможенность, потеря сознания, нерегулярное дыхание, синюшность кожи. В таких случаях промедление с вызовом скорой смерти подобно.

Чтобы праздник не омрачился больничной палатой, врачи советуют соблюдать умеренность, не смешивать алкоголь, следить за свежестью блюд и при первых тревожных симптомах не заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной помощью.

Ранее ученые раскрыли, какая привычка ведет к стремительному набору лишнего веса.