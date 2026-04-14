Названы породы-беглецы: какие собаки чаще всего терялись в 2025 году

Хаски, немецкие овчарки и терьеры чаще остальных пород сбегают от владельцев или теряются. К такому выводу пришли специалисты «Лаборатории Касперского» и общероссийской системы защиты животных Pet911, результаты совместного исследования есть в распоряжении РИА Новости.

«Первое место по потерям среди собак, как и в 2024 году, занимают хаски — это порода с генетически закрепленной тягой к движению и свободе. Впрочем, в 2025 году доля их потерь сократилась на 25%: возможно, владельцы стали более пристально отслеживать их местоположение. А вот немецкие овчарки стали теряться гораздо чаще — на 37%. Они вышли на второе место, обогнав терьеров», — сообщили в организации.

Что касается кошек, то чаще всего пропадают шотландские вислоухие. На втором месте по частоте исчезновений — мейн-куны: это крупная порода, с которой нередко гуляют на улице. В 2025 году они терялись на 30% чаще, чем ранее.

Согласно полученным данным, среди собак наиболее подвержены пропажам питомцы с кличками Арчи, Боня, Джек, Ричи и Малыш. Среди кошек — Муси, Барсики, Кузи, Буси и Васи.

«Чаще всего пропадают не “непослушные” животные, а те, чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания. Порода — это поведенческий профиль, и чем лучше владелец понимает его заранее, тем меньше объявлений о потере», — пояснил кинолог, зоопсихолог Pet911 Алексей Громов.

По его словам, лидерство хаски не случайно: это ездовая порода, у которой потребность в движении закреплена на генетическом уровне. Хаски отличаются независимостью мышления и найдут любую возможность для побега, если их энергии не давать выхода. Однако выход овчарок на второе место — тревожный сигнал, предупреждает эксперт. Порода снова в моде, но далеко не все новые владельцы готовы к ее реальным запросам. Это рабочая собака с высокими потребностями в физической нагрузке, и когда этих нагрузок нет, она начинает искать выход самостоятельно.

