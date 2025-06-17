Названы последствия приема препарата, которым врач снабжал Мэттью Перри

Смерть актера Мэттью Перри вновь привлекла внимание к кетамину. Врач из Лос-Анджелеса признал себя виновным в незаконных поставках этого вещества Перри перед его гибелью.

Как напомнил Руслан Исаев, препарат десятилетиями используется в медицине как анестетик, но в последние годы его стали применять для лечения тяжелой депрессии и суицидальных состояний. В США, Канаде и Европе его назначают в клиниках, однако, как подчеркивает нарколог, только под строгим контролем врачей. При превышении дозировки кетамин становится опасным психотропным веществом.

Дело в том, что кетамин относится к диссоциативным анестетикам, то есть может вызывать ощущение выхода из собственного тела и искаженное восприятие реальности. В высоких дозах это приводит к паническим атакам, галлюцинациям, провалам в памяти и даже паранойе. Кроме того, препарат угнетает дыхание, провоцирует аритмию и судороги, а при регулярном употреблении вызывает зависимость.

Исаев подчеркнул, что в отличие от западных стран, в России кетамин включен в список сильнодействующих веществ. Его используют в ветеринарии и экстренной медицине, но не в психиатрии. Любое немедицинское применение считается незаконным.