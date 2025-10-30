Названы самые надежные бензиновые автомобили 2025 года

В Китае завершилось исследование надежности бензиновых автомобилей 2025 года, проведенное подразделением J.D. Power. В опросе участвовали почти 23 тысячи владельцев из 81 города, а в анализе оценивались 166 моделей от 38 производителей. Надежность измерялась по индексу PP100 — чем меньше проблем на сотню машин, тем выше итоговый балл, сообщает CenyAvto .

Средний показатель надежности снизился до 197 PP100, что на 7 пунктов хуже прошлогоднего результата. Владельцы чаще всего жаловались на вибрации и сбои работы бензиновых двигателей, а также на неисправности мультимедийных систем и ассистентов водителя. Эксперты связывают это с быстрым внедрением новых технологий для конкуренции с гибридами и электромобилями.

Премиальные бренды продолжают лидировать с показателем 181 PP100, массовые марки набрали 202, а чисто китайские производители отстают с результатом 221. Абсолютным лидером рейтинга стала FAW Toyota с 156 PP100. За ней следуют Land Rover и GAC Toyota. Среди китайских марок первое место заняла Chery с 188 PP100, затем Hongqi и Geely.

В сегменте компактных седанов лучшие показатели показали Chery Arrizo 5, Geely Emgrand и Jetta VA3. Среди люксовых моделей лидируют Audi A3, Mercedes C-Class и BMW 3-й серии. В среднем классе отличились Nissan Sylphy и Buick Verano Pro, среди кроссоверов — GAC GS3, Geely Coolray и Chery Tiggo 8. В сегменте минивэнов первенствуют Wuling и Honda Odyssey.

