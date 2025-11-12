Названы три опасных острова, куда туристам лучше не соваться

Специалисты по безопасности туризма составили список из трех стран, где риск для путешественников считается наиболее высоким. Мексика, Гондурас и Индия признаны потенциально опасными из-за преступности, коррупции и высокого уровня безвестных исчезновений, сообщает ИА ЕЛЬ .

Первое место занимает Мексика. По оценкам аналитиков, с 2006 года в стране пропало около 60 тыс. человек. Основная причина — активность наркокартелей, контролирующих значительные территории и оказывающих влияние на местную власть.

На втором месте Гондурас, который внешне выглядит как типичный курорт, но фактически остается одним из самых криминальных государств региона. Высокий уровень коррупции, бедность и деятельность преступных группировок делают путешествия по стране крайне рискованными.

Третью позицию эксперты отдали Индии. Несмотря на богатую культуру и большое количество туристических достопримечательностей, иностранным женщинам там стоит проявлять осторожность. СМИ регулярно сообщают о случаях домогательств и агрессивного поведения со стороны местных жителей.

