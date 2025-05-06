Названы цели, которые ВСУ могут атаковать в России на 9 Мая

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян предположил, какие цели для атаки могут выбрать ВСУ на 9 Мая. Об этом он порассуждал в беседе с сайтом aif.ru.

Как напомнил эксперт, Киев уже устраивает майские провокации в Крыму. Как минимум это запуск многоагентных дронов воздушного и наводного типов. Такие оснащаются взрывчаткой и разным вооружением.

По словам Ероносяна, управление дронами могут проводить через Starlink, а также разведывательными самолетами или разведывательной техникой, полученной от Запада. Эксперт считает, что таким образом Киев проверяет систему ПВО, чтобы потом ударить ракетами SCALP/Storm Shadow или «Нептун».

Главной целью Киева на 9 Мая, по словам Ероносяна, может стать именно Крым. ВСУ уже используют для отработки инфраструктуру Причерноморья. Например, остров Змеиный, Черноморск и биосферные заповедники ниже Белгород-Днестровского. Также под угрозой близлежащие к Украине территории России.

Однако Ероносян не думает, что ВСУ начнут ударять в более глубокий тыл.

«Наша система ПВО, безусловно, поражает все это дело. С помощью „Панцирей“ и различных видов комплексов, включая С-300, С-350 „Витязь“, С-400, а также „Буки“ и другие модифицированные комплексы ПВО, которые действуют как на ближних подступах, так и на дальних», — считает Ераносян.

Не исключают, что Киев устроит провокации и теракты, наподобие убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Однако все это лишь предположения.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске задержали троих агентов украинских спецслужб.