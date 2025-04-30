В Ханты-Мансийске задержали троих агентов украинских спецслужб

По данным Следственного управления СК РФ по Югре, лица, связанные с украинскими спецслужбами, планировали совершить теракт против одного из участников добровольческого батальона Министерства обороны РФ. Один из них родился на Украине, другой является гражданином Белоруссии. В качестве орудия преступления предполагалось использовать самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.

Согласно информации, предоставленной источником, их деятельность привела к взрыву в жилом здании в Ханты-Мансийске 12 апреля, вызвавшему пожар. В результате инцидента пяти гражданам потребовалась медицинская помощь.

По запросу следователя Следственного комитета России суд принял решение заключить подозреваемых под стражу в качестве меры пресечения. Следственная группа, включающая криминалистов и сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО — Югре, продолжает комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Целью является установление всех обстоятельств произошедшего и выявление других лиц, возможно причастных к этому преступлению. В ходе обысков были найдены и конфискованы элементы для изготовления взрывного устройства. Назначены экспертизы, в том числе взрывотехническая и химическая, сообщило Следственное управление СК РФ по Югре.

Ранее сообщалось, что в Сочи задержали гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО.