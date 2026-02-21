Врач развеяла миф о полном запрете десертов при снижении веса

Распространенный совет полностью исключить сладкое при похудении не всегда оправдан. Как сообщила « Газете.Ru » гастроэнтеролог Екатерина Кашух, набор веса связан не с конкретными продуктами, а с систематическим избытком калорий.

По словам специалиста, если организм получает больше энергии, чем расходует, излишки откладываются в жировую ткань вне зависимости от источника — будь то углеводы, жиры или белки. При этом сладости и выпечка действительно могут способствовать перееданию из-за высокой калорийности и привлекательного вкуса. Однако аналогичный эффект возможен и при чрезмерном употреблении орехов, сыра или гранолы.

Эксперт лаборатории «Гемотест» подчеркнула, что ключевое значение имеет общий калораж рациона. Переесть можно даже так называемыми полезными продуктами, включая протеиновые десерты без сахара.

Не менее важен и состав питания. Для нормальной работы сердца, мозга и пищеварительной системы необходим баланс белков, жиров, сложных углеводов, витаминов и минералов. Врач рекомендует ориентироваться на принцип «гарвардской тарелки»: половину рациона должны составлять овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — источники белка, с добавлением полезных жиров и молочных продуктов.

Специалист отметила, что при сбалансированном рационе небольшой десерт допустим. Полный запрет на сладкое может привести к срывам и повышенному стрессу. Однако при выборе десертов важно обращать внимание на состав: избыток искусственных добавок и гидрогенизированных жиров повышает риски заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы.

Ранее стало известно чем нельзя заправлять блины на Масленицу.