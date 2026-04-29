Не стало одного из создателей программы «Спокойной ночи, малыши!» Роберта Ляпидевскго

На 90-м году жизни скончался народный артист России Роберт Ляпидевский, сообщает The Voice. Актер умер 28 апреля. Печальную новость подтвердили в Московском театре кукол им. Сергея Образцова, которому Ляпидевский оставался верен более полувека.

Причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Прощание с легендарным артистом состоится 30 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.

Роберт Анатольевич родился в семье прославленного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского — одного из тех, кто участвовал в спасении челюскинцев. Казалось, его судьба была предопределена: он учился в Нахимовском военно-морском училище, затем поступил в Институт дружбы народов (РУДН) на факультет журналистики.

В юности Ляпидевский увлекался спортом и музыкой, даже хотел стать цирковым артистом. Но в итоге его призванием стал театр кукол. В 1959 году он пришел в Центральный театр кукол под руководством Сергея Образцова — и остался там на 66 лет, до последних дней.

За эти годы актер создал десятки незабываемых образов. Он играл и сказочных героев, и философских персонажей, но особенно зрители полюбили его в спектаклях «Божественная комедия» и «Необыкновенный концерт». Его называли символом театра, душой труппы. Однако известность к актеру пришла не только благодаря куклам.

С 1964 года он участвовал в создании легендарной детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Его голос, его участие в этом проекте стали неотъемлемой частью детства миллионов россиян. Он также работал над другими популярными детскими передачами.

Коллеги вспоминают его как удивительно доброго, отзывчивого человека и великого профессионала, который до последнего оставался предан сцене.

