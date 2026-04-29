Минтранс Подмосковья: утром 29 апреля загруженность дорог — 4 балла

Утром в среду, 29 апреля, уровень загруженности дорог региона оценивается в 4 балла, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Несмотря на относительно невысокий показатель, на ряде ключевых магистралей зафиксированы затруднения движения, способные повлиять на время в пути для многих автомобилистов.

Основные сложности наблюдаются на следующих шоссе: Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево‐Успенском, Волоколамском, Пятницком, Энтузиастов.

На этих участках возможны локальные заторы, особенно в местах с высокой плотностью перекрестков, вблизи крупных жилых комплексов и деловых районов. Ситуация типична для утренних часов буднего дня, когда жители Подмосковья направляются на работу или учебу, а поток транзитного транспорта остается стабильно высоким.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращается к водителям с рядом важных рекомендаций: не отвлекаться на мобильный телефон во время управления автомобилем, соблюдать установленный скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать движение более плавным и безопасным, снизив риск аварийных ситуаций и минимизировав влияние локальных затруднений на общую пропускную способность дорог.

