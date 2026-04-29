В Покровском под Истрой достроят пристройку к школе

В деревне Покровское муниципального округа Истра продолжается строительство пристройки на 250 мест, которая разгрузит Покровскую среднюю школу и поможет развести потоки начальной, средней и старшей школы. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик – ООО «Валенсия» планирует завершить работы в третьем квартале 2026 года. Сейчас рабочие монтируют фасад, завершают кровлю, подключают инженерные системы и устанавливают оборудование. Площадь корпуса превысила 6,1 тыс. кв. м, там обустроят учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал, столовую, медицинский блок, мастерские и помещения для педагогов.

Пристройку соединят с существующим зданием теплым переходом. Инспекторы ведомства провели проверку объекта, стройготовность достигла 67%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.