«Не блюда, а люди». Протоиерей Потокин напомнил о главном в рождественских подарках

Наиболее ценным подарком на Рождество и святочные дни могут стать добрые дела, направленные на помощь ближним. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Михаил Потокин.

В качестве примеров он назвал покупку подарков для одиноких пожилых людей, поддержку детей из семей участников СВО, участие в благотворительных мероприятиях.

«Самое важное на Рождество — посетить рождественское богослужение, стать участником всех тех событий, о которых мы читаем в Евангелии. Все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Только вместе со Христом, участвуя в Его Таинствах, можно в полноте ощутить радость праздника Рождества», — подчеркнул отец Михаил.

Священник напомнил, что традиция дарить подарки берет начало от даров волхвов Младенцу Христу. Однако сегодня, по его словам, суть не в стоимости подарка, а в отношении к человеку.

«Доброе слово, внимание, время, потраченное на общение, — именно это останется в памяти как момент близкой встречи», — отметил отец Михаил.

Что касается праздничного застолья, протоиерей призвал не концентрироваться на изысканности блюд, поскольку главное за столом — это люди и живое общение между ними.

Ранее иеромонах Макарий отметил, что суть Рождества заключается в духовном совершенствовании.