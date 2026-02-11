«Не больше 100 кг»: на греческом Санторини ввели «весовой ценз» для туристов

На популярном греческом острове Санторини ввели ограничения для туристов, которых перевозят традиционным способом — на осликах, пишет портал «Турпром». Теперь животным разрешено перевозить людей, чей вес не превышает 100 кг.

Отмечается, что это нововведение особенно важно для российских туристов, чтобы избежать возможных недоразумений на месте и поддержать принципы этичного туризма.

Причиной введения строгого лимита стали участившиеся жалобы защитников животных на условия работы ослов. Животные, являющиеся одним из символов острова, часто делали по несколько рейсов в день, перевозя на крутых тропах седоков весом 80-100 кг. Согласно греческим ветеринарным нормам, животное не должно нести на себе более одной пятой части собственного веса, что и стало основанием для новых правил.

Туристам, чей вес превышает установленную границу, придется отказаться от ослиного подъема по живописной тропе, петляющей между белоснежными домами и синими куполами церквей.

В качестве альтернативы путешественникам предлагают преодолеть путь пешком или воспользоваться канатной дорогой, стоимость проезда в которой составляет €6. Также ослам теперь гарантированы обязательные перерывы в работе, доступ к тени и воде, что, с одной стороны, снижает риски для их здоровья, но с другой — может сократить количество доступных для туристов «слотов» для поездки.

Местные власти и защитники животных поддерживают новые правила и видят в них баланс между сохранением туристической традиции и гуманным отношением. Однако некоторые владельцы ослов жалуются на падение доходов и обсуждают возможность получения государственных субсидий.

Нагрузка на инфраструктуру острова колоссальна: если в 2019 году Санторини принял 2,3 млн посетителей, то в 2023 году их число достигло 3,5 млн, что вынудило власти ввести дополнительный туристический налог.

Эксперты рекомендуют туристам бронировать поездки заранее и, если вес позволяет, попробовать ослиный подъем — как древний ритуал, который теперь стал более этичным.

