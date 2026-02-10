Семь подводных камней ОАЭ: запреты, расходы и риски для здоровья, о которых не расскажут турагенты

Эксперты по туризму и путешественники с опытом выделяют семь ключевых «подводных камней» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), о которых редко предупреждают в стандартных туристических памятках. Как отмечает портал MagadanMedia.ru, знание этих нюансов поможет сделать поездку безопасной и комфортной.

Первая и главная опасность связана с местным климатом: летние температуры регулярно достигают 50 градусов Цельсия, а асфальт может раскаляться до 70 градусов, что создает высокий риск получения теплового удара. При этом повсеместные кондиционеры часто работают на очень низких температурах, и резкий перепад может привести к простуде.

Строгие местные законы и нормы приличия требуют особого внимания. Категорически запрещено фотографировать правительственные и военные объекты, а также местных жителей без их явного разрешения.

Невинный, с точки зрения россиянина, жест подзывания ладонью вверх считается здесь оскорбительным. Даже переход дороги по «зебре» требует осторожности — пешеходу следует установить зрительный контакт с водителем.

Особую опасность представляет ввоз лекарственных средств. Многие привычные препараты, включая ряд сильнодействующих обезболивающих и успокоительных, в ОАЭ находятся под строгим запретом. Попытка ввезти их без официального рецепта, переведенного на английский и заверенного, грозит крупным штрафом и даже тюремным сроком.

Финансовые ловушки подстерегают туристов на каждом шагу. Такси, стоящие у входа в отель, часто значительно дороже, чем машины, остановленные на улице. В отелях эконом-класса дополнительные услуги вроде шезлонгов у бассейна или завтрака могут быть платными.

В ресторанах бутилированная вода имеет огромную наценку, выгоднее заказывать местную воду из-под крана, которая проходит качественную очистку.

Культурные и религиозные особенности также важны. За пределами курортных зон в общественных местах одежда должна прикрывать плечи и колени. Во время священного месяца Рамадан для немусульман действует запрет на употребление пищи, напитков и жевательной резинки на улице в светлое время суток.

Логистика внутри страны может быть неочевидной. ОАЭ — это федерация семи эмиратов, и расстояния между ними существенны. Например, поездка на автомобиле из Дубая в столичный Абу-Даби занимает около двух часов, а до Фуджейры на восточном побережье — еще больше.

Специалисты рекомендуют перед поездкой внимательно изучить актуальные правила, упаковать аптечку только с разрешенными лекарствами, спланировать бюджет с учетом скрытых расходов и всегда проявлять уважение к местным традициям. Это позволит минимизировать риски и насладиться путешествием в полной мере.

