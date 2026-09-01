Не больше двух штук в день: диетолог назвала безопасную норму съеденных помидоров
Несмотря на статус одного из самых популярных и полезных овощей, помидоры могут представлять серьезную опасность для здоровья при наличии хронических заболеваний. Врач-диетолог рассказала, почему томаты негативно влияют на состояние суставов, желудка и почек, а также поделилась правилами их безопасного употребления. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.
Влияние на организм, опасные диагнозы и правила употребления
Эксперт разъясняет, как химический состав томатов воздействует на организм при патологиях:
- Состав и механизмы воздействия. Помидоры содержат органические кислоты (яблочную, лимонную, щавелевую), пурины и соланин. При наличии хронических заболеваний эти компоненты могут провоцировать обострения.
- Группы риска. Продукт противопоказан в период обострений при заболеваниях ЖКТ (гастрит с повышенной кислотностью, язва, панкреатит), поскольку кислоты раздражают воспаленную слизистую. Из-за пуринов и оксалатов томаты опасны при подагре, артрите и мочекаменной болезни.
- Особенности кулинарной обработки. Термическая обработка (запекание, тушение) снижает агрессивность органических кислот и размягчает клетчатку, однако даже в обработанном виде и в форме томатной пасты продукт требует контроля дозировки при заболеваниях желудка.
- Рекомендации по безопасному питанию. Для максимальной пользы ликопина и витаминов салаты из томатов рекомендуют заправлять растительным маслом. Здоровому человеку достаточно двух средних плодов в день, а при проблемах с почками и суставами стоит ограничить употребление до 1–2 раз в неделю после консультации со специалистом.