Не больше двух штук в день: диетолог назвала безопасную норму съеденных помидоров

Эксперт разъясняет, как химический состав томатов воздействует на организм при патологиях:

Состав и механизмы воздействия. Помидоры содержат органические кислоты (яблочную, лимонную, щавелевую), пурины и соланин. При наличии хронических заболеваний эти компоненты могут провоцировать обострения.

Группы риска. Продукт противопоказан в период обострений при заболеваниях ЖКТ (гастрит с повышенной кислотностью, язва, панкреатит), поскольку кислоты раздражают воспаленную слизистую. Из-за пуринов и оксалатов томаты опасны при подагре, артрите и мочекаменной болезни.

Особенности кулинарной обработки. Термическая обработка (запекание, тушение) снижает агрессивность органических кислот и размягчает клетчатку, однако даже в обработанном виде и в форме томатной пасты продукт требует контроля дозировки при заболеваниях желудка.