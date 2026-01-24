«Не было выбора»: бросившая новорожденного из окна мать объяснила свой поступок

В городе Асбест Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Челюскинцев. Во время возгорания, случившегося ночью, в одной из квартир на четвертом этаже оказалась заблокирована мать с младенцем из-за сильного задымления. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Ural Mash.

Не имея возможности эвакуироваться обычным путем, женщина пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти ребенка. Она выбросила младенца из окна квартиры. Ребенка удачно поймали находившиеся внизу прохожие, благодаря чему он не пострадал.

По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области, на место происшествия были оперативно направлены силы пожарно-спасательного гарнизона. В результате проведенных работ из здания было эвакуировано 32 человека, включая одного ребенка. Для ликвидации огня привлекались 5 единиц техники и 21 сотрудник экстренных служб. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, основная часть повреждений пришлась на имущество в квартире на втором этаже. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются специальной комиссией.

