«Не дай бог, кто-то обидит»: мама бойца СВО рассказала о героическом характере сына

Молодой танкист Данил Сафонов запомнился землякам как молчаливый и серьезный парень, который следовал за своей мечтой. Родившись в семье спасателя и бывшего десантника, Данил всей душой полюбил военную романтику — он стремился выручать людей из беды и при этом носить красивую форму.

Данил с детства хотел спасать: даже играя в войнушку с друзьями, он вечно выручал пропадающих. Надевал папин китель. Главным объектом для заботы стала младшая сестра Диана. Как говорит мама Данила Екатерина, ее дети росли, как классические брат с сестрой — не всегда все было гладко в их отношениях, но Данил стоял горой за младшую.

«Не дай бог, если Диану кто-то обидит — он без слов срывался и бежал к обидчику. Однажды Диана долго не отвечала на телефон и дома не появлялась. Я заволновалась, говорю: «Вот придет, я ей задам!». А сын тут же заступается: «Не надо ее ругать, она маленькая». То есть даже нам, родителям не позволял обижать», — улыбается Екатерина.

Сафонов с удовольствием читал книги. Как-то позвонил маме и попросил 500 рублей.

«Я говорю: «Что ты хочешь?», а он смеется: «Да я тут книжечку себе нашел. Наверное, старею». На фронте же ему и правда пришлось быстро повзрослеть. Раньше в мороз носил короткие носки да летние кроссовки, никак не могли заставить его одеться потеплее. А на передовой уже сам просил, чтобы выслали тепленькие носки», — замечает женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Семья у Данила была творческая: бывали целые дни, когда мама с детьми проводили за рисованием. Хотя никто из них профессионально художественным искусством не занимался, у всех были вкус и умение. Данил писал стихи, читал рэп. В основном, посвящал произведения папе и сестре, но уже будучи на СВО он огорошил маму: «Пишу стих тебе, уже есть две строчки. Остальное потом». Но больше он написать не успел.

О том, как сложилась судьба Данила Сафонова, читайте в нашем материале.