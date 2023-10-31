Не давайте в долг и не женитесь: что запрещено делать в Луков день 31 октября

Православные христиане 31 октября отмечают праздник святого Луки, который известен не только как автор одного из канонических Евангелий в библейском Новом Завете, но и как иконописец. Ему приписывается создание иконы Пресвятой Богородицы. В народе же эту даты называют Луков день.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и какие запреты лучше не нарушать.

«Для православных христиан 31 октября — особенный день, посвященный святому апостолу Луке. Обязательно сходите в храм и помолитесь о помощи в делах и защите, а также о мире в семье», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В старину считалось, что Луков день — неудачное время для сватовства и бракосочетания, продолжила ясновидящая. Пара, которая нарушит запрет, может расстаться после долгого периода взаимных претензий и конфликтов.

«В Луков день нельзя давать и брать взаймы, если не хотите привлечь нищету и безденежье. В этот день на Руси считалось, что по улицам ходят злые духи, поэтому не стоит разговаривать с незнакомцами, а уж тем более приглашать их в дом», — добавила Мишина.

Плохие мысли в этот день могут материализоваться особенно быстро, поэтому все нелегкие думы стоит блокировать. Наши предки традиционно воздавали должное луку, ведь считалось, что он способен вылечить от многих недугов. Поэтому обязательно поставьте на стол хотя бы одно блюдо из этого овоща — так вы обязательно привлечете удачу в ваш дом, заключила экстрасенс.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп на первую неделю ноября для всех знаков зодиака.