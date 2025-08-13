«Не для детей»: король Карл III начал продавать плюшевые копии себя
Британский король выпустил свою коллекцию игрушек для взрослых
Фото: [unsplash.com]
Британский король представил лимитированную коллекцию плюшевых медведей, вдохновленных его образом. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Король Карл III выпустил плюшевых мишек по своему образу. Игрушка стоимостью около 25 тыс. р. сделана из мохера и вельвета. А украшена она королевским вензелем и копией звезды, которую сам Карл носил на собственной коронации.
Медведей выпустят всего 1948 штук. У каждого экземпляра будет документ, подтверждающий его подлинность. На сайте, где начались продажи, уточнили, что игрушка посвящена военной службе короля в авиации и на флоте. При этом она предназначена для коллекционеров, а не для детей.
