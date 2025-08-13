«Не для детей»: король Карл III начал продавать плюшевые копии себя

Король Карл III выпустил плюшевых мишек по своему образу. Игрушка стоимостью около 25 тыс. р. сделана из мохера и вельвета. А украшена она королевским вензелем и копией звезды, которую сам Карл носил на собственной коронации.

Медведей выпустят всего 1948 штук. У каждого экземпляра будет документ, подтверждающий его подлинность. На сайте, где начались продажи, уточнили, что игрушка посвящена военной службе короля в авиации и на флоте. При этом она предназначена для коллекционеров, а не для детей.

