Бренды Московской области могут принять участие в новом сезоне конкурса «Знай наших»

В России стартует новый сезон конкурса «Знай наших», призванного открыть широкой аудитории перспективные отечественные бренды и дать им мощный импульс для развития. Крайний срок подачи заявок — 1 июня 2026 года, а оформить их можно на портале знайнаших.аси.рф . Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект выходит за рамки обычного состязания: он формирует уникальную площадку для диалога между малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, институтами развития и государственными структурами. Благодаря такому взаимодействию участники получают реальные инструменты для укрепления своих позиций на рынке — от экспертной поддержки до выхода на новые каналы сбыта.

Принять участие в конкурсе могут малые и средние предприниматели из разных отраслей: производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома и других категорий продукции. Особое внимание в этом сезоне, согласно поручению президента России Владимира Путина, уделяется технологическим брендам. Среди приоритетных направлений — кибербезопасность, ИИ и машинное обучение, высокопродуктивное сельское хозяйство, энергетика будущего и транспортная инфраструктура.

Чтобы заявка была допущена к рассмотрению, бренд должен соответствовать ряду ключевых требований. Прежде всего, не менее 30% производственных процессов должны быть локализованы на территории России. Не менее важно продемонстрировать устойчивую положительную динамику продаж, подтверждающую востребованность продукции у потребителей.

