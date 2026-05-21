Клон Звездочка стала мамой: на Кубани доказали, что «копии» коров могут рожать и давать тонны молока

Беременность и роды Звездочки прошли без сучка и задоринки. Детеныша назвали Дареной. Теленок развивается по возрасту, не отстает от обычных сверстников — значит, никаких генетических сбоев. Это важный шаг для всей отрасли.

Сама Звездочка — точная копия коровы-рекордсменки, которая выдавала до 18 тонн молока за лактацию. Молоко у клона получилось идентичным материнскому. Жирность, белок, вкус — все совпало. Ученые ликуют: теперь можно копировать ценные генотипы и множить высокопродуктивных животных без риска потери качеств.

Для сельского хозяйства это означает, что в ближайшие годы стада могут пополниться десятками «звездных» коров-клонов, способных кормить страну молоком высшего сорта. Пока что Дарена просто растет и набирает вес. Но когда она сама станет мамой, это закрепит успех окончательно. Клонирование в животноводстве перестает быть фантастикой и становится рабочим инструментом. А кубанские аграрии уже строят планы на будущее.

Ранее астраханские школьники помогли совершить сенсационное открытие в космонавтике.