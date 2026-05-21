Слава помирилась с экс-возлюбленным Данилицким после скандального разрыва

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) помирилась с гражданским мужем Анатолием Данилицким, который старше нее на 28 лет, пишет Teleprogramma.org. Напомним, пара рассталась в прошлом году. Тогда Слава обвинила возлюбленного в изменах и равнодушии. Однако, судя по всему, чувства взяли верх.

Отмечается, что слухи о примирении поползли после того, как Данилицкий появился на дне рождения певицы. А затем и сама Слава опубликовала в соцсетях совместный снимок с Данилицким, подтвердив догадки поклонников.

Роман пары длится более двух десятилетий — с 2002 года. У них есть общая дочь, которая родилась в 2011 году. В марте 2026 года Слава призналась, что простила Данилицкого, несмотря на то что они продолжали жить отдельно.

Разрыв с Анатолием дался певице тяжело. Она вспоминала, как поддерживала Данилицкого в борьбе с онкологией, а когда заболела сама, его рядом не оказалось. После расставания у Славы диагностировали биполярное расстройство.

Поклонники с юмором, но и с опаской отреагировали на новость о воссоединении. Многие выразили надежду, что Данилицкий больше не обидит Славу.

Ранее дочь Славы рассказала о состоянии певицы после конфликтов.