«Не хотите — забирайте собаку»: Матвиенко пожаловалась на хамство и цены в ветклиниках
Матвиенко пришла в ужас от «запредельных» цен в российских ветклиниках
Фото: [Выездная вакцинация животных в балашихинском парке «Пехорка»/Медиасток.рф]
Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, подняла вопрос о чрезмерно высоких ценах на лечение собак на пленарном заседании. Об этом, ссылаясь на резкие замечания председателя верхней палаты парламента, пишет издание «Ведомости».
По её словам, такие цены формируются из-за отсутствия конкуренции среди ветеринарных клиник, что не позволяет им удовлетворить потребности всех клиентов.
«Знаете ли вы, сколько стоит один день в клинике полежать собаке? 90 000 [рублей]. Другая клиника – 70 000, это уже похуже. Говорят: «Не хотите – забирайте собаку», — отметила Матвиенко.
Матвиенко поделилась своими размышлениями о ценах на медицинские услуги, рассказав историю знакомых, у которых заболел их пёс. Животное провело два дня в клинике, после чего хозяева потратили на лечение аж 180 000 рублей.
«Ну это же недоступно для людей. А те, кто не сможет собаку больную отправить [на госпитализацию], ну она просто пропадет», – отметила спикер СФ.
Матвиенко отметила, что в текущих условиях не каждый россиянин сможет оплатить лечение своего питомца. Она также высказала мнение о необходимости создания более привлекательных условий для ветеринарных клиник.
Спикер Совета Федерации поручила комитетам по аграрной политике и соцполитике изучить вопрос доступности для населения услуг российских ветеринарных клиник.