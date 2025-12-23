Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, подняла вопрос о чрезмерно высоких ценах на лечение собак на пленарном заседании. Об этом, ссылаясь на резкие замечания председателя верхней палаты парламента, пишет издание «Ведомости».

По её словам, такие цены формируются из-за отсутствия конкуренции среди ветеринарных клиник, что не позволяет им удовлетворить потребности всех клиентов.

«Знаете ли вы, сколько стоит один день в клинике полежать собаке? 90 000 [рублей]. Другая клиника – 70 000, это уже похуже. Говорят: «Не хотите – забирайте собаку», — отметила Матвиенко.

Матвиенко поделилась своими размышлениями о ценах на медицинские услуги, рассказав историю знакомых, у которых заболел их пёс. Животное провело два дня в клинике, после чего хозяева потратили на лечение аж 180 000 рублей.

«Ну это же недоступно для людей. А те, кто не сможет собаку больную отправить [на госпитализацию], ну она просто пропадет», – отметила спикер СФ.

Матвиенко отметила, что в текущих условиях не каждый россиянин сможет оплатить лечение своего питомца. Она также высказала мнение о необходимости создания более привлекательных условий для ветеринарных клиник.

Спикер Совета Федерации поручила комитетам по аграрной политике и соцполитике изучить вопрос доступности для населения услуг российских ветеринарных клиник.