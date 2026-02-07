«Не кеды, а резиновые сапоги». Эколог предсказал долгую и грязную весну

Жителям центральных регионов страны стоит настроиться на затяжную и прохладную весну. Значительные снежные запасы, накопленные за зиму, будут замедлять прогрев земли и воздуха, сообщил в интервью Life.ru эколог Илья Рыбальченко.

«Отбросив гадания "по кошкам и шишкам", картина для Подмосковья выглядит приземленно: весна будет не сверхтёплой и не очень поздней, но нервной — с оттепелями, возвратами холода и затяжной фазой слякоти», — отметил специалист.

Он напомнил о рекордном снегозапасе в столичном регионе: сугробы до 60 см в конце января и превышение нормы в начале февраля. Текущие морозы лишь консервируют эту массу, что позволяет сделать два ключевых прогноза.

1. Снег как «холодильник». Покров отражает солнечные лучи, препятствуя прогреву почвы. Это сулит поздний приход сухой земли и зелени, а также ощущение прохлады даже при относительно высоких показателях термометра.

2. Риск половодья. Обильные снега повышают вероятность подтоплений при активном таянии.

Эксперт исключил сценарий «суперранней сухой теплой весны, когда в марте сразу пыль, +15 и все в кедах». Вместо этого жителей ожидает фаза «аквапарка».

«Весна придет в привычные сроки, но будет грязной и достаточно холодной. Думаю, только к середине апреля мы переобуемся в кроссовки и ветровки», — резюмировал Рыбальченко.

Ранее сообщалось о том, что в МО с 7 по 8 февраля ожидается потепление до 9 градусов мороза.