«Не козёл отпущения, а козёл-нарушитель». Побег животного в Детройте закончился штрафом для хозяина

Его обычный день был прерван внезапным появлением сбежавшего козла по кличке Смоки. Испуганный мужчина, стремясь избежать прямого контакта с животным, в панике взобрался на крышу припаркованного автомобиля, отчаянно призывая на помощь.

За разворачивающейся драмой из окна наблюдал брат Дэлана, Юпитер Стар. Их мать, недолго думая, вооружилась ножом и бросилась на улицу, чтобы защитить сына. К счастью, обошлось без жертв. Разрядить обстановку смог сосед Роберт Пиццименти, который, как выяснилось, и был законным хозяином беглеца.

Власти города не оставили этот инцидент без внимания и оштрафовали Пиццименти за разведение коз без соответствующего разрешения. Комментируя произошедшее, сосед выступил с предложением изменить устаревшие, по его мнению, нормы.

«Если бы жителям Детройта разрешили заниматься сельским хозяйством и садоводством, как многие из нас хотят, у нас могла бы быть самая уникальная городская среда на планете», — уверен мужчина.

Что касается Дэлана Скотта, то он сообщил, что полностью «помирился» со своим невольным обидчиком. Теперь у него есть четкий план действий на случай повторной встречи со сбежавшим животным.

«Я знаю, куда ее отвезти», — с юмором заметил Скотт.

