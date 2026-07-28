Брат и сестра из России пропали в Паттайе: камеры засняли их с неизвестными мужчинами на трассе

Появились новые подробности исчезновения 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа в Таиланде. Камеры видеонаблюдения зафиксировали брата и сестру в районе трассы 7 ночью в сопровождении двух неизвестных мужчин. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Комсомольская правда».

По словам местных жителей, эта автодорога имеет печальную репутацию — именно по ней жертв торговли людьми вывозят в мошеннические центры соседних Мьянмы и Камбоджи. Родители пропавших уже обратились в полицию Паттайи. Операция по поиску и спасению продолжается, к ней присоединились несколько сотен соотечественников.

Напомним, брат и сестра, переехавшие в Таиланд из Тюменской области около пяти лет назад, исчезли ранним утром 26 июля. Они выехали из дома на мотоцикле. В 4:26 утра со смартфона Дианы пришло единственное сообщение — «Urgent!» («Срочно!»). Телефон также передал последнюю геолокацию примерно в 200 метрах от дома. После этого брат и сестра перестали выходить на связь.

Незадолго до исчезновения Диана рассказала матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания, и призналась, что ей казалось, будто за ней кто-то следит. По данным СМИ, молодые люди могли стать жертвами похищения с целью принудительной работы в колл-центрах, которыми печально известны некоторые районы на границе Таиланда с Мьянмой и Камбоджей. Поисковая операция продолжается, полиция Паттайи изучает записи с камер вдоль трассы 7. Российское консульство взяло ситуацию на контроль.

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