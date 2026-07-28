В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали соблюдать правила безопасности при катании на катамаранах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям Подмосковья о важности соблюдения правил безопасности при катании на катамаранах.

По словам спасателей, важно заранее согласовать с попутчиками маршрут и скорость движения, проверить исправность всех механизмов, надеть спасательные жилеты.

Во время движения нельзя совершать резкие маневры, пересаживаться с одного судна на другое, употреблять алкогольные напитки. Также опасно кататься в темное время суток, допускать к управлению детей.

«После завершения прогулки нужно причаливать к берегу или пирсу на малом ходу, заранее снижая скорость, выходить из катамарана следует по очереди и осторожно, затем судно необходимо надежно закрепить у причала», — добавил заместитель начальника ведомства Сергей Щетинин.

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