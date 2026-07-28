«Она вела себя как королева на кухне, а не как гостья»: за что Меган Маркл раскритиковали на австралийском шоу?

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова оказалась в центре внимания — на этот раз из-за своего участия в популярном австралийском кулинарном шоу «MasterChef Australia». Ее появление в программе вызвало бурные обсуждения в Сети, причем далеко не все они были лестными, пишет RadarOnline.

Зрители и эксперты сочли поведение Меган высокомерным и наигранным, словно она «примеряла на себя» образ кулинарного авторитета.

В рамках выпуска участникам предложили приготовить блюдо, «достойное герцогини». Сама Меган выбрала для конкурса набор необычных ингредиентов: австралийский мед, орехи макадамии, сельдерей, цитрусовые и съедобные цветы.

Во время съемок она общалась с конкурсантами — говорила о еде, семье и своем подходе к готовке. Однако, по словам инсайдера, Меган стремилась выглядеть не просто почетной гостьей, а настоящим экспертом, что вызвало негодование у зрителей.

Специалист по невербальной коммуникации Джуди Джеймс, проанализировав поведение герцогини на экране, отметила, что в движениях Меган читалось волнение — об этом говорили приподнятые брови и выражение глаз. Однако осанка и манеры оставались «по-королевски безупречными», словно она хотела ненавязчиво напомнить о своем статусе. Это только усилило критику: многие сочли такое поведение неуместным и оторванным от реальности.

Самый громкий эпизод произошел, когда Меган, подходя к одному из участников, наклонилась и взяла его за запястье со словами: «Не беспокойся». Зрители и эксперты восприняли это как попытку установить власть и контроль над участником, что вызвало еще больше негативных отзывов.

Несмотря на попытки выглядеть дружелюбной и вовлеченной, поведение Меган восприняли как высокомерное и снисходительное. В результате ее участие в шоу стало поводом для новых обсуждений ее имиджа и восприятия публикой. Герцогиня, судя по всему, не смогла найти баланс между публичностью и искренность.

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