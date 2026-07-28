«В его возрасте не стоит наживать лишние проблемы»: почему Роза Сябитова советует Киркорову не жениться?

Телеведущая и сваха Роза Сябитова высказалась о том, какой формат отношений, по ее мнению, лучше всего подойдет королю эстрады, 59-летнему Филиппу Киркорову. В интервью NEWS.ru она заявила , что певцу стоит отказаться от идеи официального брака и ограничиться спутницей для совместного проживания.

Сябитова отметила, что у Киркорова уже есть двое детей — дочь и сын, и официальный брак может привести к дополнительным сложностям, особенно в имущественных вопросах. Вместо этого она рекомендует певцу просто наслаждаться отношениями без оформления в ЗАГСе.

«Я считаю, что у него и так все хорошо. Он уже не мальчик. Я считаю, что в этом возрасте — лишние проблемы себе наживать, а наследники в первую очередь», — сказала Роза.

Она уверена, что в возрасте, приближающемся к 60 годам, стоит ценить покой и гармонию, а не создавать новые поводы для пересудов.

Ранее хирург Марият Мухина предупредила Филиппа Киркорова о риске деменции из-за частых наркозов.