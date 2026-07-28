Цвет начальника: психолог назвала оттенок, который чаще всего выбирают прирожденные лидеры

Цвет одежды может влиять на то, как человека воспринимают на работе, пишет Parade. Специалист по психологии цвета Мишель Льюис считает, что у «прирожденных лидеров» чаще всего встречается синий: он создает ощущение надежности, спокойной власти и взвешенных решений.

По словам Льюис, красный быстро привлекает внимание, но синий лучше работает на долгосрочное доверие. Он не пытается «захватить» комнату, а скорее удерживает ее: такой оттенок считывается как самоконтроль, ясность и опыт. В пользу этого она приводит исследования, где синий связывали с креативным мышлением, компетентностью и надежностью.

Есть и другие «цвета власти». Яркий пурпурный подходит лидерам, которые хотят показать миссию и готовность менять индустрию. Темно-зеленый создает образ стабильности, заботы и заслуженного авторитета. Фиолетовый, особенно индиго, ассоциируется с видением, глубиной и нестандартным мышлением.

Для разных ситуаций Льюис советует разные оттенки: синий — для кризисных объявлений и сложных изменений, зеленый — для медиации и наставничества, темно-синий — для совета директоров, оранжевый — для мозговых штурмов.

А вот ярко-красного, желтого и оранжевого в формальной переговорной лучше избегать: они могут считываться как давление, тревожность или излишняя неформальность.