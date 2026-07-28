В Подмосковье направили в суд дело о мошенничестве почти на 5 млн рублей

В Подмосковье направили в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по нему в отношении жителя города Одинцово. Он обвиняется в совершении четырех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, он вступил в состав организованной группы и выполнял роль курьера. В конце июля 2025 года он получил от потерпевшего, находившегося под воздействием обмана соучастников, 900 тыс. рублей на территории Подольска. После этого полученные он перевел средства на криптовалютный кошелек через пункт обмена криптовалюты. Аналогичным способом злоумышленники похитили денежные средства еще у троих потерпевших, общая сумма ущерба составила свыше 4,7 млн рублей.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, вину в инкриминируемых преступлениях он признал частично. Дело направили в Красногорский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.