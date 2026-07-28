Механизм, зовущий мозг спать: какую новую зацепку для борьбы с бессонницей нашли ученые

Ученые нашли новый механизм, который может объяснять, как мозг понимает, что пора спать, пишет Newsweek со ссылкой на исследование в Nature Neuroscience. Команда Китайской академии наук и других институтов выяснила, что по мере бодрствования у животных растет уровень молекулы триптамина, связанной с так называемым давлением сна.

Давление сна — это нарастающая потребность в отдыхе: чем дольше человек или животное не спит, тем сильнее организм требует сна. До сих пор было ясно, что этот процесс существует, но мозговой «счетчик усталости» оставался не до конца понятным.

В опытах на мышах и свиньях исследователи отслеживали уровень триптамина в спинномозговой жидкости. Он повышался с длительностью бодрствования и физической активностью, а после сна снижался. Молекула активировала рецептор GPR139 на нейронах гипоталамуса, которые помогают запускать сон.

Когда этот путь нарушали, животные хуже восстанавливались после недосыпа. А вещества, активирующие GPR139, увеличивали продолжительность и качество сна.

Профессор Йельской школы медицины Клар Ягги, не участвовавший в работе, считает, что потенциальной мишенью для будущих препаратов может стать не сам триптамин, а его рецептор. Но до лечения бессонницы у людей еще далеко: данные получены на животных, а хроническая бессонница сложнее, чем восстановительный сон после эксперимента.