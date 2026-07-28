В Лосино-Петровском в третьем квартале 2026 года достроят три новых многоквартирных дома в составе жилого комплекса «Кашинцево». Степень готовности составляет 93%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В рамках проекта строят три 12-14-этажных дома на 430 квартир. На площадке трудятся 68 человек, задействованы 4 единицы техники. Сейчас ведутся отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций.

В новые дома смогут заселиться более 730 человек. Вблизи уже построены школы и детсады, дом культуры, учреждения здравоохранения, магазины и банки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители одноэтажных многоквартирных домов могут перевести их в категорию индивидуального жилищного строительства.