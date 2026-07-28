«Топ-диджеи в Греции ставят мой трек, а ты мне мешаешь»: Косенко ответил на угрозы Инстасамки

Скандал между певицей Инстасамкой (Дарьей Еропкиной) и блогером Сергеем Косенко перешел в новую фазу. Накануне стало известно , что Инстасамка намерена подать в суд на Косенко, утверждая, что в его новом треке использован ее голос, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), без ее разрешения. Певица заявила о нарушении авторских прав и потребовала компенсации. Однако Косенко не собирается сдаваться, пишет The Voice.

В ответ на предсудебную жалобу блогер опубликовал видеообращение, в котором не скрывал иронии. Он посмеялся над претензиями Инстасамки и заявил, что не стал бы использовать ее голос для продвижения песни на международной арене.

«Топовые диджеи здесь, в Греции, его ставят. Африканские дети под него танцуют. Я выкладываю видео с Уиллом Смитом. Это лучшее промо, которое только возможно», — заявил Косенко.

В своем обращении Сергей призвал Инстасамку отказаться от претензий и считать инцидент исчерпанным. Он также заявил, что устал от статей в российской прессе, которые муссируют эту историю.

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