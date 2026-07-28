Катастрофа каждые 27 миллионов лет: геолог рассчитал цикл катаклизмов нашей планеты

Крупнейшие катастрофы в истории Земли могут происходить не хаотично, а с повторяющимся интервалом около 27 млн лет, пишет Daily Mail. Геолог Майкл Рампино из Нью-Йоркского университета заново проанализировал 89 событий за последние 260 млн лет и нашел у них общий ритм.

В выборку вошли массовые вымирания в океанах, резкое падение уровня кислорода в воде, сильные извержения, землетрясения, колебания уровня моря и изменения скорости расширения морского дна. По расчетам Рампино, многие из этих событий совпадают с главным циклом в 27 млн лет, а часть — с более короткими или длинными периодами.

Одна гипотеза связывает такой ритм с медленными изменениями в мантии Земли. Если глубокие потоки вещества периодически меняются, это может запускать всплески вулканизма, тектоники и цепные последствия для климата, океанов и биосферы.

Есть и более спорная версия: катастрофы могут быть связаны с движением Солнечной системы через плоскость Млечного Пути. Такие проходы происходят примерно раз в 30 млн лет и теоретически могут нарушать орбиты комет или влиять на внутреннее тепло Земли через темную материю.

Рампино признает, что механизм остается крайне спорным и прямых доказательств пока нет. Но если цикл реален, новое крупное геологическое потрясение может произойти в ближайшие пару миллионов лет.