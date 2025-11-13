«Не могу иметь детей». В Будапеште едва не похитили ребенка: как лжеблаготворительница обманула мать

В Будапеште произошел шокирующий инцидент, когда жительница города чуть не лишилась новорожденного ребенка, доверившись аферистке, выдававшей себя за сотрудницу благотворительной организации. Об этом информирует The Jerusalem Post, ссылаясь на венгерские средства массовой информации.

Как выяснилось, за несколько дней до трагического события 31-летняя злоумышленница познакомилась с матерью младенца, предложив ей детские вещи и фармацевтические талоны. Добившись доверия, женщина нанесла визит в дом семьи. Там она объявила, что забрать обещанную помощь можно в соседнем здании, а сама вызвалась присмотреть за детьми.

Мать согласилась на это предложение, однако, вернувшись спустя 20 минут, не обнаружила в квартире ни младенца, ни «благотворительницы». Преступница, воспользовавшись моментом, похитила ребенка и направилась с ним к себе домой.

Спустя короткое время похитительница, как сообщается, заявила своим родственникам, что не намерена расставаться с малышом, однако позже все же передала его медикам. Спустя два дня после инцидента она встретилась с матерью пострадавшего ребенка, где и была задержана правоохранителями.

«Я не могу иметь детей, поэтому я украла новорожденного, но уже жалею об этом», — объяснила она.

В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего. Важным фактором для определения меры наказания станут результаты назначенной судом комплексной психиатрической экспертизы.

