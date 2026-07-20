«Не Москва». Почему пенсии на Севере почти в два раза выше?

В июне 2026 года самые высокие средние пенсии в России зафиксированы на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает ТАСС .

Согласно материалам Социального фонда, абсолютным лидером стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 42 270 рублей. В первую пятерку также вошли Ненецкий автономный округ (38 831 рубль), Камчатский край (37 662 рубля), Магаданская область (37 582 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (37 097 рублей). Общероссийский средний размер пенсии в июне составил 25 402 рубля.

Ранее сообщалось о том, что Соцфонд автоматически пересчитает пенсии работающим с 1 августа.