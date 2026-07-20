Красные квитанции за ЖКХ: эксперт рассказал, что они означают

С июня в почтовых ящиках россиян начали появляться необычные платежки — насыщенного красного цвета или с яркой красной полосой. Такие квитанции выглядят тревожно, но, как объясняют эксперты, это вовсе не новый официальный документ. Это всего лишь способ управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций привлечь внимание должников. Красный цвет — не требование закона, а инициатива конкретной УК, чтобы вы точно не прошли мимо и не выбросили квитанцию в мусорку, не прочитав.

Но самое главное, что красный цвет не равняется реальной задолженности. Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Вечерней Москвой» предупреждает: красная квитанция может прийти из-за технического сбоя, ошибки в начислениях, а иногда даже из-за попытки переложить на одного собственника чужие долги. Поэтому паниковать сразу не стоит. Но и игнорировать такую платежку было бы ошибкой — нужно разобраться.

По его словам, порядок действий простой. Сначала сравните сумму с обычными платежами за прошлые месяцы, чтобы понять, есть ли реальное расхождение. Затем запросите данные в государственной информационной системе ЖКХ или через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Если сомнения остаются, напишите письменное обращение в УК и потребуйте акт сверки — документ, где указано, за какие именно месяцы и услуги числится долг. Если долг действительно есть, а оплатить сразу не получается, попросите рассрочку — компании обычно идут навстречу, чтобы избежать суда и судебных издержек.

Эксперт пояснил, что по закону (ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ) за первые 30 дней просрочки пени не начисляются. С 31‑го по 90‑й день они считаются как 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. А если долг тянется больше трех месяцев, с 91‑го дня ставка повышается до 1/130. Правда, до января 2027 года действует льготный порядок: для расчета берут наименьшее из двух значений — либо ставку 9,5%, зафиксированную на 27 февраля 2022 года, либо текущую ставку на день фактической оплаты. Это сделано, чтобы защитить граждан от резкого роста пеней при скачках ключевой ставки.

По его мнению, если долг числится за вами более трех лет, его можно оспорить. У любого долга есть срок исковой давности. Если УК подаст в суд, вы имеете право заявить ходатайство о пропуске этого срока — и суд, скорее всего, откажет во взыскании. Так что всегда проверяйте, за какой период начислена сумма, и не бойтесь отстаивать свои права. Красная квитанция — не приговор, а лишь повод внимательно проверить свои расчеты с управляющей компанией.

Ранее он напомнил владельцам квартир о важной детали, которая влияет на платежи.