Кризис среднего возраста: психолог объяснила, почему мужчины «сходят с ума» в 30 лет

Оказывается, кризис среднего возраста больше не ждет своих жертв до сорока. В сети все чаще обсуждают: мужчины переживают его уже в 30, а то и раньше. « Вечерняя Москва » решила разобраться, так ли это на самом деле, и обратилась к психологам. И те внесли ясность: то, что случается с тридцатилетними, — это совсем другая история.

Психолог Катерина Молния поясняет: в 30 лет наступает так называемый кризис ранней взрослости. К этому возрасту многие уже ждут от себя финансовой стабильности, карьерных высот, крепкой семьи, собственного жилья. Но реальность, как водится, оказывается скромнее. Отсюда — тревога, ощущение, что ты где-то не успеваешь, что жизнь проходит мимо. Человек начинает заново пересматривать свои цели и сомневаться в правильности выбранного пути.

Настоящий же кризис среднего возраста — он все-таки про сорокалетних. И его причины глубже: это уже не про «успел или не успел», а про переоценку всей прожитой жизни. Сейчас, по словам эксперта, его приближают экономическая нестабильность, жесткая конкуренция и бесконечное сравнение себя с другими в соцсетях. Люди видят чужие успехи и начинают чувствовать себя неудачниками — даже если объективно у них все неплохо.

Психолог резюмировала, что говорить, что кризис среднего возраста «помолодел», было бы ошибкой. Скорее, этапы взросления растянулись во времени. И то, что случается в 28–30, — это не классический кризис середины пути, а кризис самоопределения. Когда человек не столько подводит итоги, сколько пытается понять, куда ему двигаться дальше.

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