Новая схема: мошенники маскируются под авиакомпании из-за роста задержек рейсов

В последнее время участились случаи дерзких атак на кошельки российских путешественников, и главным оружием злоумышленников стала обычная паника. Схема, о которой предупредили эксперты ГК Softline, работает безотказно за счет тонкой психологической манипуляции: пассажиру приходит сообщение от имени авиакомпании о внезапной задержке рейса и необходимости срочно подтвердить новый вариант перелета или оформить возврат средств. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

В условиях стресса и дефицита времени человек переходит по ссылке, которая выглядит как точная копия сайта перевозчика, и вводит свои паспортные данные или реквизиты банковской карты, думая, что спасает свои планы. Однако на этом его участие в процессе заканчивается, а для мошенников — только начинается: полученные сведения позволяют им в считанные минуты списать все средства со счета жертвы.

Ключевая опасность этой аферы кроется в контексте текущей обстановки. Эксперты отмечают, что на ряде популярных направлений действительно фиксируется объективный рост числа переносов вылетов, а это значит, что люди уже находятся в состоянии неопределенности и подсознательно ждут тревожных вестей. Преступники виртуозно копируют брендбуки и стиль общения крупнейших авиаперевозчиков и туроператоров, делая фейковые письма почти неотличимыми от настоящих. При этом жертвы чаще всего обнаруживают подвох уже постфактум, когда обращаются в реальную службу поддержки за разъяснениями и сталкиваются с тем, что их данные уже украдены, а деньги исчезли.

Последствия таких действий выходят далеко за рамки финансовых потерь. В ситуации, когда пассажир ждет жизненно важной информации о вылете, его критическое мышление притупляется, а импульсивные решения становятся нормой. Чтобы не стать жертвой, важно помнить простое правило: настоящая авиакомпания никогда не попросит вас вводить конфиденциальные данные через присланную ссылку. Юристы уже подтверждают, что данные действия квалифицируются как тяжкое мошенничество в сфере компьютерной информации, и виновным грозит до десяти лет лишения свободы, однако количество инцидентов продолжает расти.

Таким образом, единственная защита — это ваша внимательность и строгое соблюдение цифровой гигиены. Специалисты категорически советуют игнорировать ссылки из подозрительных сообщений и самостоятельно открывать официальные приложения или сайты перевозчиков, чтобы сверить статус рейса. Вопросы возврата или доплаты за багаж необходимо решать только через прямые каналы связи с авиакомпанией, а не через формы по запросу из мессенджеров. Более того, компаниям настоятельно рекомендуют заранее разработать внутренние регламенты общения с клиентами и регулярно мониторить появление поддельных доменов, чтобы оперативно предупреждать пользователей об угрозах, но пока основной груз ответственности за сохранность средств лежит на самих пассажирах.

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