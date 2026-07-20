Американское общество сегодня напоминает пороховую бочку. Достаточно одной неосторожной фразы или случайной реплики — и страну накрывает очередная волна протестов. Особенно если в центре скандала оказывается расовая тема. При этом общественная реакция крайне избирательна: если белый человек становится жертвой, никто не выходит на улицы. Но стоит появиться истории о «глумлении» над афроамериканцем — и социальные сети взрываются, а на площади выходят толпы безработных и активистов. Начинаются погромы, летят камни в витрины, а следом под удар попадают памятники. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Что конкретно разрушают? В последние годы вандалы уничтожили более сорока монументов политическим и культурным деятелям США. Среди них — Джефферсон Дэвис, единственный президент Конфедерации, который владел 175 рабами. Снесли и памятник Томасу Джефферсону — одному из отцов-основателей, автору Декларации независимости. Его не спасло даже то, что он состоял в гражданском браке с чернокожей женщиной и имел от нее пятерых детей. Мотивация одна: был плантатором, значит, пользовался трудом рабов. Не помог и подписанный им указ о запрете ввоза рабов из Африки.

Дошло до абсурда: под раздачу попал и Христофор Колумб, который жил более 400 лет назад. В стране снесли больше двадцати памятников мореплавателю. Один из монументов в Портленде протестующие сначала подожгли, а затем, обвязав веревками, сбросили с постамента.

Автор текста проводит неожиданную параллель с Россией. У нас тоже были крепостные. Например, Александр Суворов после смерти отца унаследовал 1900 душ, а впоследствии довел их число до 2626. У Льва Толстого в Ясной Поляне было 330 крепостных, у Гоголя — 400, у Пушкина — 1200. Но никому в голову не приходит крушить их памятники. Их произведения мы читаем, ими гордимся. И никого не смущает, что 150–200 лет назад они были помещиками.

Актер Валерий Золотухин как-то рассказывал в узком кругу забавную версию, почему он похож на Лермонтова. По его словам, Михаил Юрьевич рос капризным мальчиком, и ему постоянно требовались подневольные девки, так что одна из его прапрабабушек вполне могла оказаться у него в постели. Но ни Золотухин, ни кто-либо другой не выходил на площадь с требованием снести памятник Лермонтову.

Таким образом, в США мы видим глубокий кризис общества, которое буквально разрывают внутренние противоречия. Духовное обнищание проникло во все сферы жизни и прогрессирует как опасная болезнь. Там, где люди не способны отделить реальные проблемы от исторического контекста и начинают воевать с памятниками, надежды на скорое выздоровление не остается. Особенно на фоне того, что в других странах есть примеры более зрелого и взвешенного отношения к собственной истории.

Ранее сообщалось, что в Венгрии открыли памятник 569 советским воинам, павшим в боях с нацистами.