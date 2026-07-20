В ходе последней атаки беспилотников противник, по данным российских властей, начинил беспилотники шрапнелью — специально для того, чтобы увеличить зону поражения и нанести максимальный ущерб мирному населению. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В Кремле эту атаку назвали актом террора. Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Украина, щедро финансируемая Западом, пытается любой ценой доказать свою «способность хотя бы к терроризму». Ответ, по его словам, уже готовится — и он будет «отдельным» и «весомым». Что именно под этим понимается, пока не уточняется, но тон заявлений не оставляет сомнений: Россия не намерена оставлять произошедшее без последствий.

За этой риторикой стоит более глубокая проблема. Против нас ведется не просто спецоперация, а полномасштабная война с ударами по тыловым городам и мирным жителям. В этих условиях, считают многие эксперты и официальные лица, любые разговоры о «красных линиях» или «жестах доброй воли» теряют смысл. Нельзя играть по правилам противника, который эти правила нарушает. Поэтому все громче звучат голоса тех, кто призывает не к точечным ответам, а к системному уничтожению критической инфраструктуры врага.

Суть дискуссии сейчас сводится к одному: война должна вестись на победу, а не на истощение или демонстрацию сдержанности. Удар по Москве и Подмосковью стал переломным моментом, который требует пересмотра стратегии. По мнению многих, ответ должен быть таким, чтобы у киевского режима и его западных кураторов навсегда исчезло желание даже смотреть в сторону российских городов. Защита собственных граждан должна быть абсолютной, а цена любой новой атаки — неподъемной для противника.

Таким образом, атака произошла, жертвы есть, реакция будет жесткой. Но ключевой вопрос не в том, как мы ответим сейчас, а в том, изменится ли сама логика ведения войны. И похоже, что в ближайшее время мы увидим сдвиг в сторону более решительных действий. Мирное население не должно платить за политические игры, и Россия, судя по заявлениям, намерена это гарантировать.

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