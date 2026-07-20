Что беспокоит жителей Рязанской области? В регионе выросло число жалоб в Роспотребнадзор

Жители Рязанской области стали активнее обращаться в Роспотребнадзор — и это, пожалуй, хороший знак. Люди не терпят, когда их права нарушают, и готовы защищать их цивилизованным способом. За первое полугодие 2026 года в управление ведомства поступило 2674 обращения — на 326 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост почти на 14% говорит о том, что доверие к контролирующим органам растет, а люди все чаще выбирают официальные каналы вместо бездействия. Об этом сообщает издание 7info .

Большинство жителей — 70,1% — выбрали электронный формат обращений: это быстро, удобно и не требует лишних походов по кабинетам. Еще четверть (24,7%) отправили письма по почте — видимо, старый добрый способ все еще в ходу у тех, кто не дружит с гаджетами. И только 5,2% пришли на личный прием. Цифры наглядно показывают: цифровизация работает, и люди охотно пользуются ее плодами.

Почти 56% обращений касаются защиты прав потребителей — это самая горячая тема. Второй блок, почти 40%, — санитарно-эпидемиологическое благополучие. То есть людей волнует не только то, как их обслуживают в магазинах и салонах, но и то, чем они дышат, что пьют и в каких условиях живут.

Если разобраться глубже, среди санитарных проблем лидируют вполне бытовые, но от того не менее острые вопросы: условия проживания в домах, вывоз мусора, качество продуктов, шум, вода и воздух. Это те темы, которые обсуждают на каждом кухонном собрании. И люди не просто обсуждают — они пишут официальные жалобы.

В сфере защиты прав потребителей почти половина обращений связана с розничной торговлей, и большая часть из них — к непродовольственным товарам, причем часто через интернет. Видимо, онлайн-шопинг принес не только удобство, но и массу поводов для разочарования: товары не того качества, не приходят вовремя, сложно вернуть. Среди услуг же чаще всего жалуются на связь, финансы, ЖКХ, бытовое обслуживание и культурно-развлекательные услуги.

По информации Роспотребнадзора, по 1795 обращениям даны разъяснения — люди получили ответы на свои вопросы. 595 заявлений перенаправлены в другие ведомства, потому что не все проблемы в компетенции одного органа. А еще управление вынесло 229 предостережений — это сигнал бизнесу и управляющим компаниям: за нарушениями следят, и безнаказанно не пройдет. Цифры говорят о том, что система работает, и каждый рязанец может рассчитывать на защиту своих прав — нужно лишь не молчать.

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