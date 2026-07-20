Пиво в жару убивает: врач объяснил, почему холодное пиво расширяет сосуды, но обезвоживает и усиливает тепло

Холодное пиво в зной — не спасение, а ловушка, которая создает иллюзию прохлады, но на самом деле расширяет сосуды, усиливает теплоотдачу и ведет к обезвоживанию, предупредил врач Семен Авдеев. Об этом сообщает Lenta.ru.

Авдеев пояснил, что холодные напитки вообще не помогают охладиться: организм воспринимает их как угрозу переохлаждения и запускает механизм внутреннего теплообразования. Сладкие газировки, соки и даже мороженое также не дают нужного эффекта — они либо содержат сахар, который усиливает жажду, либо просто не решают проблему обезвоживания.

Единственное, что действительно освежает в жару — простая вода без сахара, несладкий зеленый чай, вода с лимоном и мятой, а также сочные овощи и фрукты с высоким содержанием воды: огурцы, арбуз, дыня.

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