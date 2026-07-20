Где в Рязанской области опаснее всего? В регионе 14 строений и три машины уничтожены огнем за неделю

Пожарная статистика за одну неделю в Рязанской области — это всегда повод задуматься о том, насколько хрупка повседневная безопасность. С 13 по 19 июля на территории региона произошел 21 пожар. Цифра, казалось бы, привычная для летнего сезона, но за ней стоят десятки судеб и тонны обгоревших конструкций. Об этом сообщает издание 7info .

Из этих 21 возгораний восемь пришлись на мусор — это те случаи, когда горят контейнеры, свалки или просто случайно брошенный окурок. Но основная угроза исходила от техногенных пожаров — их было 13. Именно они возникают в зданиях, сооружениях, на производственных объектах и чаще всего несут серьезные последствия. Итог недели: огнем уничтожены или повреждены 14 строений и 3 единицы техники. Это не просто сухие строчки — это чей-то дом, гараж, автомобиль.

Людские потери, к сожалению, тоже есть. Один человек спасен — в поселке Дивово Рыбновского района 14 июля пожарно-спасательные подразделения вынесли из горящей квартиры мужчину 1961 года рождения. Но есть и пострадавший: 19 июля в Спасске на пожаре в квартире пострадал мужчина 1955 года рождения, его госпитализировали. Это напоминание о том, что даже в собственном доме мы не всегда в безопасности.

За этими цифрами чаще всего стоит человеческий фактор: неисправная проводка, непотушенная сигарета, оставленная без присмотра плита. Летом к этому добавляется сухая трава, мусор, который горит моментально. И пока спасатели МЧС ежедневно выезжают на десятки вызовов, каждый из нас может снизить риски — проверить проводку, не жечь мусор у дома, быть внимательным с огнем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за неделю зафиксировали четыре случая горения сухой травы.