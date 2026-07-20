«Родительская зарплата»: в Госдуме отвергли идею выплат безработным родителям за счет налогов

В Госдуме вновь заговорили о так называемой «родительской зарплате» — идее, которую продвигает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предлагает выплачивать ежемесячный прожиточный минимум неработающим матерям или отцам, которые полностью посвящают себя уходу за ребенком. Казалось бы, звучит как социальная поддержка. Однако, как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru , в России уже существует схожий механизм, и он работает по своим правилам.

Бессараб напомнила, что сегодня действует единое пособие на детей, которое может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи. Но ключевое условие его получения — отсутствие так называемого нулевого дохода. То есть если родитель трудоспособен, но не работает без уважительной причины, пособие не назначается. Уважительная причина — это уход за больным членом семьи, ребенком, временная нетрудоспособность, но никак не просто нежелание трудиться. По словам депутата, такой подход не случаен и отражает запрос общества.

Почему же государство не идет на безусловные выплаты неработающим родителям? Бессараб поясняет: налогоплательщики, которые ходят на работу и платят налоги, не готовы содержать тех, кто сознательно выбирает пассивный образ жизни. В то же время родители, которые действительно занимаются воспитанием детей, находятся в более выгодном положении, чем многие наемные работники. Например, за третьего и последующих детей начисляется 5,4 пенсионных коэффициента — это выше, чем при среднемесячной зарплате по стране. При этом требования по нулевому доходу сохраняются: родители обязаны хотя бы часть года официально работать.

По словам парламентария, если предложение Миронова подразумевает выплаты тем, кто вообще не работает и не имеет уважительной причины, то это действительно новелла, которая меняет действующий принцип. Если же речь просто о повышении размера уже существующих пособий — то сегодня родители и так их получают. В любом случае, система, по мнению Бессараб, уже учитывает интересы семей с детьми, но при этом не создает стимулов для иждивенчества. И менять этот баланс в обществе, судя по всему, пока не готовы.

Ранее она исключила повышение пенсионного возраста до 2040 года.